Incidente mortale sulla Lecce-Gallipoli, 28enne perde la vita

È stato subito chiaro agli automobilisti di passaggio sulla Lecce-Gallipoli che non lontano dallo svincolo per Nardò si era consumata una tragedia. Nel drammatico incidente stradale, avvenuto quando l’orologio aveva da poco segnato le 17.00, ha perso la vita Davide Papa, un 28enne di Gallipoli.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Toccherà agli uomini in divisa, giunti sul posto, ricostruire l’impatto mortale tra una moto Yamaha R6, guidata dal giovane della Città Bella e una Bmw. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

Il tratto è stato bloccato per permettere i rilievi che saranno utili a ricostruire le cause incidente.