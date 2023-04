Lecce, l’auto si schianta contro un muro. Niente da fare per il conducente

Non c’è stato niente da fare per un 45enne che nella scorsa notte è stato vittima di un incidente mortale. Nella scorsa notte, poco prima delle 2, l’uomo originario di San Cesario di Lecce, percorreva via della Cavalleria a Lecce quando, per cause tutte da chiarire, l’auto che guidava si è schiantata contro un muro.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce e i soccorsi del 118 che si sono trovati davanti alla scena dell’incidente mortale. All’arrivo dei soccorsi, infatti, il corpo del conducente si trovava sull’asfalto a poca distanza dalla sua Opel Zafira incidentata.

I sanitari del 118 sono intervenuti invano: all’arrivo dei soccorsi, infatti, non c’era più nulla da fare per l’uomo.

Sul posto anche i Carabinieri. Al momento si indaga sulle cause dell’incidente: solo le indagini potranno chiarire le dinamiche dell’accaduto.