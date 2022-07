Un altro incidente mortale, sulla strada perde la vita un ragazzo di 19 anni

Doveva essere una notte tranquilla, una delle tante in questa calda estate salentina, ma il programma in compagnia degli amici si è interrotto in via Cavalieri, alla periferia di Leverano, dove si è verificato l’incidente mortale in cui ha perso la vita un ragazzo di appena 19 anni. Per Francesco Caragiuli, un’altra vittima della strada, non c’è stato più nulla da fare, ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Una tragedia che allunga la scia di lutti che hanno segnato queste settimane. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare nulla. Il cuore del ragazzo aveva smesso di battere.

L’orologio aveva da poco segnato l’una, quando il 19enne, in sella Keeway 125, è andato a sbattere contro una Ford Fiesta, guidata da un 22enne, che procedeva nell’opposta direzione di marcia. Stava andando a Porto Cesareo con gli amici per trascorrere il resto della notte in uno dei locali della località in riva allo ionio, ma qualcosa è andato storto. Toccherà agli uomini in divisa tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha spezzato un’altra vita.

L’impatto è stato violento. Il ragazzo a bordo della moto è morto sul colpo, tanto che i sanitari del 118 non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso. L’altro, al volante dell’auto, è stato accompagnato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è giunto in codice rosso per dinamica. Se la caverà, ma è sotto choc come gli amici della comitiva che hanno assistito alla drammatica scena. Come accade sempre nel caso di incidenti stradali gravi, sarà sottoposto a tutte le analisi di rito per verificare se al momento dell’impatto avesse bevuto o fosse sotto l’effetto di altre sostanze.

I rilievi di rito sono in mano ai carabinieri della stazione di Leverano e della Sezione radiomobile di Campi Salentina, intervenuti sul posto.

Il corpo del ragazzo si trova ora nella camera mortuaria dell’ospedale, a disposizione del magistrato di turno.