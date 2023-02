Incidente mortale a Merine, 67enne perde la vita in uno scontro auto-moto

Incidente mortale in via Tito Schipa a Merine. Nello scontro tra un’auto, una Ford Ka e una moto di grossa cilindrata ha perso la vita un 67enne, al volante della due ruote. Ancora poco chiara la dinamica, ma secondo una prima ricostruzione ad essere fatale per il motociclista è stato il frontale sulla strada che dalla Lecce Merine conduce verso il centro della frazione di Lizzanello. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto, ma la macchina dei soccorsi è stata vana. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo della tragedia per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti gli uomini in divisa per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.