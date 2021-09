Ancora sangue sulle strade del Salento, un morto e due feriti sulla Casarano-Supersano

Non si fermano gli incidenti sulle strade salentine. Dopo lo scontro di questa mattina a Poggiardo che ha provocato la morte di una 41enne, non ce l’ha fatta un uomo anziano rimasto vittima di un tragico scontro sulla strada che collega Casarano a Supersano.

È di poco fa l’incidente in cui sono rimaste ferite anche due persone a bordo di una Clio bianca.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i primi soccorsi insieme ai Vigili del Fuoco, ma al loro arrivo non c’è stato più nulla da fare per l’anziano, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118.

Maggiori dettagli a seguire.