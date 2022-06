Tragedia sulla Maglie-Lecce, viene investito da un’auto e perde la vita

Le cause sono ancora in fase di accertamento e spetterà come sempre agli inquirenti stabilire con esattezza come siano andati i fatti, ma le strade del Salento sono tornate a essere triste scenario di una tragedia.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 8.00, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Statale 16 “Adriatica”, all’altezza del km 975,300, nei pressi di Zollino in direzione Lecce, una persona ha perso la vita.

L’uomo è stato investito da un’autovettura e ha perso la vita.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo della tragedia anche gli uomini delle Forze dell’Ordine e il personale dell’Anas.

Il sinistro ha comportato la chiusura del tratto interessato, creando non pochi disagi alla circolazione, anche a causa dei lavori che stanno interessando la strada. Il traffico, infatti, è stato deviato con indicazioni in loco.

Utili alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.

Maggiori dettagli a breve