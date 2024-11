Si ferma sulla carreggiata della Tangenziale e viene investito da un van, muore un 46enne di Cavallino

Una domenica mattina che si trasforma in lutto. Un incidente stradale mortale ha spezzato una vita sulla Tangenziale Est di Lecce. Intorno alle ore 11.00, all’altezza dell’uscita per Maglie, un uomo di 46 anni residente a Cavallino ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si sarebbe fermato lungo la carreggiata per raccogliere qualcosa dalla strada. Un gesto semplice, ma che è stato fatale. Una volta tornato verso il veicolo sarebbe stato travolto da un furgone che sopraggiungeva.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il violento impatto lo ha ucciso sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Questa tragica vicenda rappresenta un monito sulla pericolosità delle strade e sull’importanza di rispettare sempre le norme del codice della strada.