Drammatico incidente sulla statale, muore sul colpo un motociclista 28enne

Si conclude nel sangue questa ultima domenica di aprile. In un terribile incidente stradale, consumato sulla 274 che da Gallipoli conduce a Santa Maria di Leuca, ha perso la vita un giovane motociclista: Antonio Acace, 28enne di Gallipoli. Tradito dalla sua passione per le moto, come dimostrano le foto postate sul suo profilo facebook.

I fatti

Le lancette avevano da poco segnato le 16.00, quando si è consumata la tragedia, l’ennesima sulle strade del Salento. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote a pochi passi dallo svincolo per Taviano e Melissano. Dopo aver zizzagato sulla carreggiata, ha terminato la corsa contro il guard-rail. L’impatto è stato talmente violento che il 28enne pare sia morto sul colpo.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, ma il cuore del 28enne aveva già smesso di battere e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente a causa delle ferite riportate. La salma è stata poi accompagnata presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Sconosciute, almeno per il momento, le cause del sinistro. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Taviano e della compagnia di Casarano che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Per permettere le operazioni, la statale è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Ora non resta che piangere per un’altra giovane vita spezzata.