Perde il controllo dell’auto per un malore e si schianta contro un muro: muore

È una curva della litoranea che da Tricase Porto conduce alla marina di Andrano a fare da teatro ad un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita Cosimo Panico, 68enne. Morto sul colpo dopo lo schianto contro un muretto. Una tragedia, stando alla prima ricostruzione dell’accaduto. L’uomo si trovava al volante della sua Y10 quando ha accusato un malore che non gli ha neanche lasciato il tempo di accostare e chiedere aiuto. Deve essere stata una questione di attimi: quando non si è sentito bene ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere con violenza contro un moro che costeggia la carreggiata. Un impatto che è stato fatale, subito dopo la curva.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso.

Il tratto di strada, dove si è consumato il dramma, è stato chiuso al traffico anche per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata dall’auto. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. I rilievi serviranno a confermare la prima ricostruzione dell’accaduto