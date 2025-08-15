Veglie, motociclista perde la vita in uno scontro con auto

Poche ore dopo la tragedia avvenuta sulla strada statale 274 in cui ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, un secondo incidente mortale si è verificato sulla circonvallazione di Veglie.

L’orologio aveva da poco segnato le 13.00 quando si è verificato lo scontro, non lontano da un distributore di carburanti che si affaccia sulla strada che collega il paese a Porto Cesareo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’impatto con una Renault sarebbe stato fatale per un 58enne, che stava percorrendo l’arteria in sella ad una moto Kawasaki.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. I sanitari del 118, accorsi in pochi minuti, hanno tentato disperatamente di rianimare il motociclista, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Ogni tentativo è stato, purtroppo, inutile. Il suo cuore aveva smesso di battere sul luogo del sinistro.

Sul posto, i carabinieri di Veglie hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dello scontro. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, come previsto in questi casi.

Ferragosto, nel Salento, si chiude così con due vittime della strada in poche ore, lasciando dietro di sé il silenzio e il dolore.