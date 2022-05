Scontro tra una moto e una bicicletta sulla 275, tragico il bilancio: un morto e un ferito grave

Giornata nera nel Salento. Dopo il tamponamento tra due camion sulla Maglie-Lecce, concluso con un codice giallo, un secondo incidente stradale si è verificato sulla statale 275 che conduce a Leuca. Il bilancio dell’impatto fra una moto di grossa cilindrata e una bicicletta è stato più grave. I conducenti dei mezzi a due ruote, rimasti feriti in modo grave, sono stati accompagnati in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce e al Veris delli Ponti di Scorrano, ma la corsa in ospedale, purtroppo, è stata vana per il motociclista, Fabio Costa, 45enne di Ruffano. Il suo cuore ha smesso di battere, poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso. Restano critiche le condizioni di un ciclista, un 76enne di Muro Leccese.

L’incidente sulla Maglie-Leuca

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziano stava attraversando la statale in sella alla sua bicicletta, quando sarebbe stato investito dalla moto. C’è anche un’altra ipotesi, che dovrà essere chiarita: è probabile che il motociclista abbia perso il controllo nel tentativo di evitare l’impatto. Oppure, ha tentato schivarlo, senza riuscirvi, finendo per travolgere la bicicletta.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. L’orologio aveva da poco segnato le 12.30, quando è stato chiesto aiuto. Le ambulanze hanno accompagnato il 45enne all’Ospedale di Scorrano, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il ciclista, invece, è stato portato a sirene spiegate al Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sarebbero gravi, tant’è che gli è stato assegnato un codice rosso.

Sul posto, all’altezza dello svincolo per Muro Leccese, un tratto a due corsie per senso di marcia, diviso da doppia linea continua ma sprovvisto di guardrail centrale, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maglie per i rilievi del caso. Presente anche il personale dell’Anas, anche per regolare il traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti nel tratto in cui è avvenuto il violento scontro.

Maggiori dettagli a breve