Perde il controllo della moto da cross: dramma della domenica, morto un 34enne

Ennesima tragedia a due ruote in Salento. Un altro dramma scuote la comunità salentina degli appassionati delle moto, sopratutto quelle da cross. Questa mattina un giovane di Martano, ma residente a Melpignano, 34 anni e padre di due figli, ha perso la vita mentre correva in sella alla sua moto da enduro.

Teatro del dramma: un bosco tra Conca Specchiulla, a Otranto, e la marina di Sant’Andrea. Tra gli alberi, alcuni ciclisti intenti in una escursione – che già in mattinata avevano incrociato il gruppo di centauri – della domenica hanno rinvenuto il corpo senza vita del 34enne. A svariati metri da lui, la sua moto da cross.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Nel giro di pochi minuti sul posto si sono presentati gli operatori del 118, che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del salentino.

Ancora poco chiara la dinamica, difficile da ricostruire. Si sa, però, che il gruppo di ciclisti che ha soccorso invano il giovane martanese, pochi minuti prima aveva incontrato alcuni motociclisti, invitandoli a rallentare poiché lungo il tragitto c’erano altri gruppi in bici. Di certo nessuno ha visto il momento dello schianto. Si ipotizza che il centauro abbia perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa contro un albero. Le indagini sono portate avanti dai Carabinieri.