Scontro tra moto e furgone sulla Calimera-Martano, 46enne grave in ospedale

Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli e sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica del nuovo grave incidente stradale verificatosi nel Salento.

Nella mattinata di oggi, ripetiamo, per cause ancora da chiarire sulla strada che da Calimera porta a Martano, una motocicletta e un furgone si sono scontrati.

L’impatto sarebbe stato frontale e ad avere la peggio il conducente della due ruote, un 46enne, che è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Non appena è stato lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco al motociclista, per poi trasportarlo a sirene spiegate in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la causa dell’incidente e regolare il traffico nella zona.