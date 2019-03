Distruggono le moto in un incidente e finiscono nei guai: in sella dopo aver bevuto e assunto droghe

Dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 366 che da San Cataldo conduce a Otranto, due giovani motociclisti sono finiti nei guai. Gli accertamenti che scattano, da protocollo, in casi simili hanno permesso di scoprire che si erano messi alla guida dopo aver bevuto e assunto droghe.

Incastrati dai test sono stati deferiti in stato di libertà per lesioni personali stradali gravi e guida in stato di alterazione psico-fisica sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Si tratta di un 23enne S.M. e un 29enne D.L.P., residenti entrambi a Vernole.

Il sinistro stradale

Tutto è cominciato il 23 marzo, alle 17:30 circa, quando gli uomini in divisa si sono precipitati sulla provinciale, all’altezza dell’incrocio con Frassanito, dove si era appena consumato un terribile incidente stradale in cui erano rimaste coinvolte quattro persone. Il 23enne e un passeggero, a bordo di una moto Kawasaki e il 29enne, anche lui in compagnia, in sella ad una Yamaha.

Nonostante l’impatto, le ferite riportate sono state lievi: qualche frattura e trauma, guaribile in pochi giorni. Accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scorrano hanno ricevuto tutti le cure del caso, ma per i due conducenti sono scattati i test di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. E i risultati positivi hanno spazzato via i dubbi. I due motociclisti sono stati così deferiti per lesioni personali stradali gravi o gravissime e per guida di veicolo in stato di alterazione psico-fisica sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.

Le due moto di grossa cilindrata che hanno riportato danni ingenti sono state sottoposte a sequestro. Le indagini però continuano. Gli uomini in divisa della stazione di Otranto ora vogliono ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.