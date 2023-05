Scontro tra auto e furgone nel Friuli, grave 34enne originario di Tricase

È originario di Tricase il 34enne dipendente delle Poste Italiane, rimasto coinvolto in un incidente stradale e per il quale, adesso, si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio del 10 maggio, l’uomo, si trovava alla guida dell’auto aziendale nel territorio Ipplis di Premariacco, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un furgone, è uscito fuori strada e si è ribaltato.

Non appena lanciato l’allarme sul posto è prontamente giunto il personale sanitario che dopo aver prestato le prime cure in loco, ha disposto il trasferimento della vittima in elicottero, presso l’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine.

Il 34enne ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in terapia intensiva nel nosocomio friulano.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’impatto tra i due mezzi.