Terribile incidente sulla Noha-Aradeo, grave una donna

Terribile incidente stradale sulla provinciale 41 che collega Noha ad Aradeo, un tratto che, già in passato, ha fatto da teatro a diversi scontri, alcuni mortali. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto fuori controllo si è schiantata contro un muro di cinta. Sfondandolo. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava al volante. Più lievi le ferite riportate dalla passeggera.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 9.45, quando si è verificato l’impatto per cause ancora tutte da chiarire. Una volta scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la malcapitata è stata accompagnata a sirene spiegate all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, dove è arrivata in codice rosso. Gravi, molto gravi le ferite riportate tanto che si teme per la sua vita.

Maggiori dettagli a breve