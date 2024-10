Scontro tra bicicletta e pullman a Otranto, perde la vita turista norvegese

E’ di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente verificatosi sulle strade del Salento.

Una turista norvegese, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un autobus. L’incidente si è verificato lungo la strada che conduce al porto.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo in bicicletta la strada si è scontrata pullman che stava uscendo dalla città. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ai sanitari del 118.

Purtroppo, per la turista non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, nonostante siano intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La donna è morta sul colpo a causa del violento impatto.

Sull’accaduto indagano i carabinieri e la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.