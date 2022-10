Scontro tra scooter e monopattino nel centro di Lecce, 15enne in ospedale

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto ieri nel pieno centro di Lecce; fortunatamente il tutto si è risolto con un grosso spavento, qualche escoriazione e una notte trascorsa in ospedale.

Nella tarda serata di ieri, infatti, per cause ancora da chiarire, all’incrocio che insiste tra Via Zanardelli e Via Cesare Battisti, a pochi passi da Piazza Mazzini, uno scooter, condotto da un 18enne e un monopattino, alla cui guida c’era un giovane 15enne calciatore di nazionalità straniera, in prova con l’U.S. Lecce, si sono scontrati.

Ad avere la peggio il 15enne che è caduto sull’asfalto battendo la testa e svenendo.

Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto la vittima in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi”, qui l’atleta, è stato curato e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nella mattinata di oggi è stato dimesso.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti. Utile alle investigazioni, potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistiti.