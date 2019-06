Tampona un mezzo dei vigili del fuoco e scappa: caccia alla Bmw ‘pirata’

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 19.30 di ieri, venerdì 20 giugno, quando sulla Strada Statale 274 che da Gallipoli conduce a Santa Maria di Leuca si è consumato un terribile incidente stradale che, vista la dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, sarebbero due i mezzi coinvolti nel sinistro: una Bmw Z4 Coupé di colore nero (di cui non si conosce la targa) avrebbe tamponato con violenza un fuoristrada dei Vigili del Fuoco, una Land Rover Defender, all’altezza del chilometro 6, a pochi passi dallo svincolo per Taviano. Nonostante l’impatto sia stato terribile chiunque si trovasse al volante dell’auto di grossa cilindrata è scappato via, senza fermarsi per aiutare i caschi rossi, rimasti feriti.

Sono stati gli automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi. Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 che ha accompagnato i malcapitati all’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Una volta accertato che nell’impatto non avevano subito conseguenze sono stati dimessi.

Nel frattempo i Carabinieri della stazione di Taviano si sono messi alla ricerca del pirata della strada, ma non avendo la targa non sarà facile rintracciarlo. Le ricerche, almeno per il momento, hanno dato esito negativo. Le indagini sono ancora in corso.