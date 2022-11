Incidente sulla 275: 54enne muore dopo tre settimane in ospedale

Dopo tre settimane, si è spenta la speranza a cui si sono aggrappati i familiari di Corrado Minonne, odontotecnico 54enne di Tricase rimasto ferito in un terribile incidente stradale sulla statale 275, nella zona industriale di Tricase. Il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato dopo lo scontro, avvenuto a pochi passi dallo svincolo per Miggiano.

Si trovava in sella alla sua moto Guzzi, quando secondo una prima ricostruzione dell’accaduto è avvenuto lo scontro con un’auto, una Citroen C4, condotta da una donna. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I soccorritori, giunti sul posto su richiesta di alcuni automobilisti di passaggio, avevano accompagnato l’uomo al Cardinal Panico di Tricase, dove era giunto in codice rosso. In un secondo momento, considerato il quadro clinico delicato, era stato trasferito all’Ospedale Vito Fazzi, dove era stato ricoverato in prognosi riservata.

Dopo tre settimane in terapia intensiva, il 54enne non ce l’ha fatta. Un drammatico epilogo che trasforma un incidente in una tragedia, l’ennesima sulle strade del Salento.