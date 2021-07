Dopo l’impatto finisce fuori strada, si ribalta e l’auto prende fuoco. Terribile scontro sulla Alliste-Felline

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato a quanto avvenuto e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilire con esattezza i fatti.

Terribile contro scontro nel pomeriggio di ieri sulla Strada Provinciale 266, quella che da Alliste conduce alla sua frazione Felline.

Per cause ancora da chiarire, ripetiamo, due autovetture, una 500 X e una Lancia Y, infatti, si sono scontrate. L’impatto è stato terribile e il secondo mezzo è uscito fuori strada, si è ribaltato e ha preso fuoco.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno messo in sicurezza la zona, regolato il traffico rimasto congestionato dall’incidente e compiuto tutti i rilievi del caso. Si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere le macchine.

Ancora non si conoscono le condizioni di salute degli occupanti le autovetture.

Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.