Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e va a sbattere contro un albero. Muore 51enne

È di un morto il tragico bilancio di un nuovo sinistro stradale avvenuto nel Salento.

A perdere la vita nel pomeriggio di ieri è stato Giovanni Palma, 51enne di Castrignano de’ Greci.

L’uomo, viaggiava a bordo di una Fiat Panda sulla Cursi-Bagnolo, quando, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro un albero.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo, ma invano, la vittima, infatti, è morta sul colpo a causa dei traumi riportati a seguito dell’impatto.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.