Invade la rotatoria, sbatte contro un ulivo e si ribalta. Tragedia sfiorata sulla Guagnano-Campi

Chi si sarà trovato a passare in quel momento, certamente, avrà pensato al peggio, a una tragedia, così, fortunatamente, non è stato e la vittima, è sì finita in ospedale, ma in codice giallo.

Nella nottata appena trascorsa sulla strada che da Guagnano conduce a Campi Salentina, per cause ancora da chiarire un 27enne, alla guida della propria autovettura, una Fiat Bravo, ha invaso la rotatoria, sbattuto contro un albero di ulivo e si è ribaltato.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dapprima hanno curato in loco il giovane, per poi trasportarlo in ospedale per compiere gli accertamenti.

L’incidente ha causato l’incendio del mezzo, per questo è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che ha immediatamente domato le fiamme e poi ha messo in sicurezza la macchina e la zona.