Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guardrail, conducente in ospedale

È di un uomo ricoverato in ospedale il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Alle prime luci dell’alba di oggi, poco prima delle 5.00, infatti, sulla Strada Statale 613, la Lecce-Brindisi, per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza dello svincolo per immettersi nella zona industriale, un 36enne di Trepuzzi, alla guida di una Renault Laguna, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno estratto il conducente dal mezzo, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il personale medico, ha dapprima prestato i primi soccorsi in loco, per poi condurlo in codice giallo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.