Alla guida dell’auto accusa un malore e va a sbattere contro il guard rail, conducente in ospedale

Sarebbero gravi le condizioni dell’uomo che nel pomeriggio di ieri, mentre era alla guida della sua autovettura, avrebbe accusato un malore andando a sbattere contro il guard rail.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 16.00, quando il conducente del mezzo, sulla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, probabilmente colto da malore, ripetiamo, ha sbandato improvvisamente, ha rallentato e provato ad accostarsi, ma ciò non ha impedito che andasse a sbattere contro la barriera che delimita la carreggia.

Gli automobilisti di passaggio che hanno assisto alla scena hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Il personale medico ha immediatamente prestato i primi soccorsi in loco, per poi condurlo in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti di Polizia Locale del capoluogo che hanno compiuto i rilievi del caso e regolato il traffico congestionato a causa del sinistro.