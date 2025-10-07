Ciclista investito sulla Lecce-Novoli, in gravi condizioni in ospedale

È di un ferito in gravi condizioni il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto nel Salento.

Alle prime luci dell’alba di oggi, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le cinque, sulla strada che collega Lecce a Novoli, un ciclista di origini straniere, è stato investito da un mezzo del servizio di raccolta rifiuti.

La vittima viaggiava a bordo di una bicicletta, quando è stato travolto ed è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco, per poi trasportarlo a sirene spiegate in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul luogo del sinistro, anche le Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti.