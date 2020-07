Scontro frontale sulla Lecce-San Cataldo, 46enne condotto in codice rosso al “Fazzi”

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato ai fatti e spetterà, come sempre, agli inquirenti stabilire l’esatta modalità, ma il Salento è nuovamente teatro di un grave sinistro stradale.

Nel primo pomeriggio di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 15.15, per cause ancora da chiarire, sulla strada che da Lecce conduce alla marina di San Cataldo, all’altezza dell’Aeroporto Lecce-Lepore, due autovetture, una condotta da un uomo e l’altra da una donna, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato molto forte e ad avere la peggio è stato un 46enne.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti l’auto medica del soccorso di San Cataldo e i sanitari del 118 che, una volta sul luogo, hanno dapprima prestato le prime cure in loco per poi trasportare il 46enne in codice rosso al “Vito Fazzi” e la conducente dell’altro mezzo, sempre presso il nosocomio leccese, ma in codice giallo.

Su luogo dei fatti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause del sinistro. Utili alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni presenti al momento dello scontro.

Maggiori dettagli a breve.