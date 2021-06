Tragedia sfiorata sulla Lecce-Villa Convento, l’auto esce fuori strada e si ribalta

Chi avrà assistito alla scena o si sarà trovato a transitare sulla strada avrà certamente pensato al peggio, vista la scena apparsa ai propri occhi. Fortunatamente, l’uomo alla guida della vettura non ha perso la vita, né si trova in condizioni gravi.

Tragedia sfiorata sulla strada che collega Lecce a Villa Convento, dove, questa mattina, per cause ancora da chiarire un giovane senegalese, alla guida della sua Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada e si è ribaltato.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato le prime cure in loco all’automobilista, per poi trasportarlo in codice giallo presso l’ospedale “San Giuseppe da Copertino”.

Con il personale medico sono arrivati sul luogo dei fatti anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

Al momento non sembrano essere coinvolti altri mezzi.