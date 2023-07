Esce fuori strada e si schianta contro un albero di ulivo, tre persone in codice rosso in ospedale

È di tre persone condotte in codice rosso in ospedale, il bilancio di un nuovo incidente avvenuto nella nottata appena trascorsa sulle arterie salentine.

Le lancette dell’orologio avevano superato abbondantemente le 2.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, è stata chiamata a intervenire sulla Strada provinciale 113 che conduce da Leverano a Porto Cesareo, in quanto, un’autovettura, una Fiat 500 L, era finita fuori strada andandosi a schiantare contro un albero di ulivo.

A bordo del mezzo era presente una famiglia di Veglie, composta da tre persone.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno estratto il conducente rimasto incastrato tra le lamiere, mentre, moglie e figlio, erano già stati liberati dai sanitari del 118.

Gli uomini del distaccamento vegliese hanno affidato l’uomo al personale medico, che dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto i tre in codice rosso in ospedale.