Scontro tra auto e bicicletta sulla Minervino-Giuggianello, 79enne perde la vita

È di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto sulle strade del Salento.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, sulla Strada Provinciale 62 che da Minervino conduce a Giuggianello, un 79enne di Minervino, ha perso la vita.

Per cause ancora da chiarire, la vittima, che viaggiava a bordo di una bicicletta, si è scontrato con una Ford Focuscondotta da un 40enne di Cutrofiano. L’impatto è stato devastante e l’anziano è deceduto sul colpo

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a causa della caduta sull’asfalto.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.