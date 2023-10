Perde il controllo dell’auto ed esce fuori strada, 29enne in codice rosso al “Fazzi”

È di una 29enne condotta in gravi condizioni in ospedale, il bilancio dell’ultimo incidente stradale avvenuto sulle strade salentine.

Nella tarda serata di ieri, infatti, intorno alle 22.00 la giovane, originaria di Collemeto, mentre percorreva la provinciale che da Novoli conduce a Veglie, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’autovettura, una Lancia Y ed è uscita fuori strada, terminando la sua corsa contro una pianta di fichi d’India.

Gli automobilisti che percorrevano la strada, non appena notato quanto avvenuto, hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarla a sirene spiegate in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverata.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.