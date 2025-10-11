Camion si ribalta sulla Novoli-Veglie, conducente estratta dai Vigili del Fuoco

E stata una nottata impegnativa, quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, diverse squadre, infatti, sono state impegnate in una serie di interventi di soccorso sul territorio provinciale, riguardanti incendi di autovetture, un incidente stradale e un soccorso a persona.

Un interventi si è svolto sulla sulla Strada Provinciale 15 Novoli–Veglie per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone uscito di strada e capovolto. I Caschi Rossi, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e ad estrarre la conducente, che non era incastrata e non riusciva a uscire autonomamente per consentire l’intervento dei sanitari del 118.

Alle ore 01:55 circa, gli uomini del Distaccamento di Gallipoli è stata chiamata in via Provinciale a Matino, all’interno del piazzale di un distributore di carburanti, per l’incendio di una Lancia Musa. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Una seconda autovettura, Renault Clio, parcheggiata nelle vicinanze, è rimasta danneggiata per irraggiamento.

Alle ore 02:14 circa, il personale del Distaccamento di Maglie è intervenuto in via Filzi per l’incendio di una Alfa Romeo Giulietta, completamente distrutta. La squadra ha provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Alle ore 02:25 circa, un’altra squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Vicinale Sferracavalli per l’incendio di un’autovettura Fiat Punto, anch’essa completamente distrutta. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno effettuato le operazioni di spegnimento e bonifica.

Inoltre, nella serata di ieri, alle ore 23:57 circa, una squadra del Comando è intervenuta in via Cremona a Lecce per un soccorso a persona. All’interno di un’abitazione al piano rialzato, gli uomini di “Viale Grassi” hanno rinvenuto un uomo privo di vita. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso.

Le cause di quanto avvenuto sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute.

Tutti gli interventi si sono conclusi con la messa in sicurezza delle aree interessate e senza ulteriori rischi per la pubblica e privata incolumità.