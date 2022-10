Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero. Tragedia sulla Pescoluse-Salve, muore 39enne

Le strade del Salento, tornano a essere triste scenario di morte a causa di un nuovo sinistro nel quale ha perso la vita una persona.

Nella serata di ieri, infatti, sulla strada che collega Pescoluse a Salve, Marcello Giangreco, 39enne di Salve, è morto a causa di un sinistro a bordo di una moto.

L’uomo, guidava la due ruote di proprietà di un amico che gli aveva chiesto di riportare a casa, in quanto non si stava sentendo bene, quando, superata la rotatoria all’uscita della marina, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada e si è andato a schiantare contro un albero.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato in ogni modo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Probabilmente, a causa dell’impatto molto violento, è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia, anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.

La salma di Giangreco, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.