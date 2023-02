Alla guida dell’auto, perde il controllo, esce fuori strada e precipita nel vuoto. Una persona in ospedale

Tre persone lievemente ferite e un’altra trasportata in ospedale, è questo il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di ieri nel Sud Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22.00, quando, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, una Hyundai con a bordo quattro ragazzi, sulla strada che collega Presicce-Acquarica a Lido Marini, ha sfondato il guard rail, è uscita fuori strada ed è precipitata nel vuoto.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre uno dei passeggeri, quello seduto sul sedile anteriore, dalle lamiere, poi, una volta immobilizzato, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che dopo aver prestato i soccorsi in loco, lo hanno condotto in Ospedale.

Gli altri tre occupanti, ripetiamo, hanno riportato solo lievi ferite.

Una volta concluse le operazioni di soccorso, i Caschi Rossi hanno messo in sicurezza la zona e il mezzo.

Sul luogo del sinistro, anche i Militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente.