Scontro tra auto sulla Strada Provinciale 76, una persona in codice rosso in ospedale

Ancora non sono noti con precisione i dettagli che hanno portato allo scontro, ma potrebbe essersi trattato, con ogni probabilità di una mancata precedenza.

Ancora un incidente grave in Salento, nel primo pomeriggio di oggi, sulla Strada Provinciale 76, quella che da Presicce-Acquarica conduce a Specchia, due autovetture, per cause ancora da chiarire, sono andate a collidere.

Lo scontro è stato molto forte e le quattro persone che viaggiavano all’interno dei mezzi sono rimaste ferite. Non appena dato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, una volta sul luogo dell’accadimento, hanno dapprima prestato i primi soccorsi in loco, per poi provvedere a trasportare tutti i feriti in ospedale, uno di questi è stato condotto presso il nosocomio in codice rosso.

Sul teatro del sinistro si sono arrivati anche gli uomini delle Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile. Gli uomini in divisa, hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dello scontro e hanno regolato il traffico che ha subito rallentamenti.