Scontro tra auto sulla Copertino-Carmiano, una persona trasportata d’urgenza in ospedale

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce per estrarlo dalle lamiere, poi, l’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale.

Scontro tra mezzi questa mattina della Carmiano-Copertino. Le lancette dell’orologio avevano superato le 9.00, quando, sulla Strada Provinciale, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un camion e un furgoncino.

Ad avere la peggio il conducente del secondo veicolo, un 60enne che è stato condotto in ospedale per le ferite riportate a seguito dell’impatto.

Non appena avvenuto il sinistro, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti, ripetiamo, i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre l’uomo dalle lamiere del mezzo. Insieme ai Caschi Rossi anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 60enne in loco, per poi condurlo in codice rosso presso il “Vito Fazzi” di Lecce.

Ferito, ma in maniera più lieve, il conducente del camioncino.

A occuparsi delle indagini i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente.