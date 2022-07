Auto esce fuori strada e si ribalta, due sorelle finiscono in ospedale

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie per estrarle, fortunatamente vive, dalle lamiere e da lì il trasporto in ospedale.

Nella notata appena trascorsa infatti, un nuovo incidente stradale ha visto coinvolta un’autovettura a bordo della quale viaggiavano due sorelle.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, quando, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Provinciale Salice-Novoli, una Fiat Punto, sulla quale, ripetiamo, viaggiavano due sorelle, una 24enne e una 21enne, è uscita fuori strada, ribaltandosi.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo del sinistro sono giunti i Caschi Rossi che, ripetiamo, hanno estratto le donne dalle lamiere e i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi condurre le due presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Una volta terminate le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’incidente, per poi mettere in sicurezza la zona.