Incidente sulla Strada Statale 101. Auto si ribalta, conducente in ospedale

Un nuovo incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla Strada Statale 101, una delle arterie principali del Salento. Intorno alle 08:30, all’altezza del comune di Lequile in direzione Nord, una Citroën C3 si è ribaltata per cause ancora da chiarire.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce sono immediatamente intervenuti sul posto. Grazie al pronto intervento dei soccorritori, la conducente è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi e, dopo le prime cure, è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in piena sicurezza, grazie ai Caschi Rossi che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a liberare la carreggiata nel più breve tempo possibile.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti che stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.