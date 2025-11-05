Ennesima tragedia sulla 275. Scontro tra auto e furgone, perde la vita una donna

Un’altra tragedia della strada sulla 275!!!

Nel tardo pomeriggio di oggi, in uno scontro frontale a sud di Scorrano, all’altezza del km 6,700, una donna ha perso la vita.

Coinvolti nel sinistro un furgone Mercedes e una Fiat 600. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria, deceduta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate, mentre, l’autista del furgone, è stato soccorso e trasportato in ambulanza. Le sue condizioni non sembrano essere gravi.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Sul luogo sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo della vittima.

I Carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

L’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente per permettere le complesse operazioni di soccorso, rilievo e rimozione dei mezzi.