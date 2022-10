Perde il controllo dell’auto, si ribalta e rimane incastrato tra le lamiere. 23enne in Codice Rosso al “Fazzi”

Ancora non si conoscono con esattezza le cause che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà a chi si occupa delle indagini, stabilirle con esattezza.

Ancora un grave sinitro stradale nel Salento. Nella prima mattinata di oggi, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, un 23enne alla guida della sua autovettura, sulla Strada Provinciale 321 che collega Taviano a Casarano, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno estratto il giovane rimasto incastrato tra le lamiere. Con loro anche i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasportato il conducente, a sirene spiegate, in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul posto dell’incidente anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso. Utile alle investigazioni, potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.

Il sinistro non ha visto coinvolti altri mezzi.