Scontro tra auto e Apecar sulla Tricase-Depressa, un ferito in codice rosso in ospedale

È di tre feriti, uno dei quali trasportato in condizioni gravi in ospedale, il bilancio di un altro incidente avvenuto sulle strade salentine.

Nella mattinata di oggi, poco dopo le ore 8.00, infatti, sulla Tricase-Depressa, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate una Volkswagen Polo e una Apecar. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a tre ruote.

Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno dapprima prestato le prime cure in loco all’uomo, per poi trasportarlo d’urgenza in codice rosso in ospedale.

Feriti, ma in maniera più lieve, gli occupanti dell’auto di fabbricazione tedesca.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le dinamiche del sinistro.