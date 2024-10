Grave incidente sulla Veglie-Porto Cesareo, motociclista in rianimazione dopo lo schianto con una Lamborghini

Un motociclista di 50 anni è stato sbalzato dalla sua moto e ricoverato in Rianimazione in codice rosso dopo un violento impatto con una Lamborghini sulla strada provinciale Veglie-Porto Cesareo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra la moto e la lussuosa sportiva, è stato particolarmente violento. Il centauro è stato catapultato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Gli agenti di polizia municipale di Nardò sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e hanno provveduto a sequestrare i due veicoli coinvolti nell’incidente. Il conducente della Lamborghini è stato sottoposto ad alcoltest e drug test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche prima di mettersi alla guida. I risultati di questi esami sono ancora in attesa.

Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’azienda fa sapere che “Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente avvenuto ieri sera e siamo vicini alle persone coinvolte. Precisiamo che il conducente del veicolo non è un collaudatore del Nardò Technical Center, che l’auto coinvolta non è di proprietà del centro e che al momento dell’accaduto non era impegnata in attività di collaudo”.