Alla guida dell’autovettura si ribalta e va a sbattere contro un ulivo, due persone finiscono in ospedale

Poteva avere conseguenze ben più tragiche l’ennesimo incidente di cui è stata teatro una strada salentina, fortunatamente, nonostante la gravità di quanto accaduto, le vittime se la sono cavata con un ricovero in ospedale non in gravi condizioni e tanta, tantissima paura.

Nella mattinata di oggi, su una delle arterie più trafficate del territorio nel periodo estivo, la Veglie-Porto Cesareo, un’autovettura, una Ford C-Max, per cause ancora da chiarire, dapprima si è ribaltata e, successivamente, ha terminato la sua corsa contro un albero di ulivo.

Non appena dato l’allarme, sul posto del sinistro sono prontamente giunti i sanitari del 118. Al loro arrivo il mezzo è risultato quasi totalmente distrutto, con il tetto schiacciato e la parte posteriore completamente distrutta ma, ripetiamo, il conducente e la passeggera presenti all’interno, hanno sì riportato diverse ferite, ma non gravi. Il personale medico, infatti, dopo aver prestato le prime cure in loco, ha trasportato entrambi presso l’ospedale “San Giuseppe Da Copertino” per una serie di accertamenti.

Sul luogo anche i militari della stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, ascoltato i testimoni e regolato il traffico congestionato dall’accadimento.