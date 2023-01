Si ribalta con la Panda sulla SS 16, tanta paura ma nessuna conseguenza per il conducente

Certamente l’asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia abbondante caduta in giornata è stato una delle concause che hanno determinato il rocambolesco incidente automobilistico avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Erano le 17.25 quando una squadra dei Vigili del Fuoco, allertata da una chiamata in Centrale Operativa, è dovuta intervenire sullo svincolo della Strada Statale 16 in direzione Cavallino per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat Panda. Sul posto c’era il veicolo ribaltato anche se il conducente era già fuori dall’abitacolo in buone condizioni anche se visibilmente spaventato per l’accaduto. Fortunatamente l’uomo non aveva riportato ferite. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e al ripristino della normale circolazione sul tratto stradale.