Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un albero. 35enne ricoverato al Fazzi in codice rosso

Alle prime luci dell’alba una Fiat 500 guidata da un 35enne, per cause ancora in determinazione, ha terminato la sua corsa contro un albero. L’incidente è accaduto in Via Alfieri, sulla Circonvallazione, all’altezza della cinta muraria posteriore del vecchio ospedale Vito Fazzi. Erano da poco passate le 6.15 quando una squadra di Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in Viale Vittorio Alfieri, dopo una chiamata in Centrale a causa di un incidente stradale segnalato dai passanti.

Sul posto vi era un’autovettura Fiat 500 che aveva fortemente impattato contro un albero. Al suo interno il conducente, M.M., 35 anni.

I Caschi Rossi hanno provveduto ad estrarre il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Terminata l’operazione di soccorso, il ferito è stato consegnato al personale del 118 e trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.