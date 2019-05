Per evitare lo scontro, due auto finiscono contro un muro. Paura per una famiglia, ferita una donna

È quattro persone coinvolte e due feriti il bilancio del terribile incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio a Calimera. Ancora poco chiara la dinamica, ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che sia stata una mancata precedenza a causare il sinistro che ha coinvolto una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon .

Proprio per evitare lo scontro e quindi conseguenze ben più gravi, la prima utilitaria è andata a sbattere contro un palo della segnaletica stradale, la seconda contro un muro. Tanta paura per una famiglia del posto (padre, madre e una bambina che fortunatamente sta bene) e una signora che ha riportato diverse ferite. Accusava forti dolori al braccio quando è stata soccorsa.

Una volta scattato l’allarme, in via Roma, meglio conosciuta come le quattro strade, si sono precipitate le ambulanze del 118 che hanno accompagnato i malcapitati in Ospedale. Presenti anche gli uomini in divisa per i rilievi di rito.