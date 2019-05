Scontro tra due auto sulla “Cosimina”, paura per due donne trasportate in Ospedale

Scontro terribile tra due auto sulla “Cosimina”, fortunatamente senza gravi conseguenze per le due donne protagoniste: una di Tricase, l’altra di Gagliano del Capo, rimaste illese.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 9.00 quando all’altezza dello svincolo che conduce al Tribunale, una Citroen C3 e una Fiat Punto si sono scontrate. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze diverse, come dimostrano i danni visibili sulle vetture.

Una volta scattato l’allarme, grazie ad alcuni automobilisti di passaggio, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 che hanno accompagnato le due malcapitate in Ospedale. Sono state sottoposte ai controlli di routine per scongiurare la presenza di lesioni non visibili. Non hanno riportato ferite, come detto, solo tanta paura.

Ora toccherà ai carabinieri e gli agenti della polizia locale ricostruire la dinamica del sinistro. Stando ad una prima ricostruzione, sembra che a causare l’incidente sia stata una mancata precedenza. Ipotesi, che dovranno essere confermate con i rilievi di rito.

La strada provinciale 335 ha fatto da cornice ad altri incidenti, alcuni anche gravi.