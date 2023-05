Scontro tra due auto sulla Galatina-Collemeto, corsa in Ospedale per due donne e una bambina

Questa volta è la Galatina-Collemeto a fare da teatro ad un incidente stradale, concluso con una corsa in Osperae per due donne e una bambina di 3 anni. Il bilancio dello scontro avvenuto quando l’orologio aveva appena segnato le 14.20 è di tre feriti, fortunatamente non gravi secondo le prime informazioni.

La dinamica del sinistro è ancora poco chiara, toccherà agli uomini delle forze dell’ordine, giunti sulla strada provinciale 18 che da Galatina conduce alla vicina Collemeto ricostruire l’accaduto con i rilievi di rito, ma nello scontro tra due auto – una Ford Fiesta condotta da una 32enne e una Opel Corsa guidata da una 50enne – è rimasta ferita anche una bambina di 3 anni, a bordo della seconda auto.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Lecce che ha messo in sicurezza il tratto della provinciale 18 dove si era verificato l’incidente, mentre le donne e la bambina venivano traportate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.