Scontro tra due auto e una Smart va a sbattere contro il muro. Ricoverata al Fazzi una 25enne di Lecce

E’ stata trasportata in codice giallo all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce la 25enne che è rimasta coinvolta nell’incidente stradale verificatosi a Lecce in viale Grassi angolo via Vecchia Carmiano. Il sinistro tra una Peugeot e una Smart è avvenuto nel pomeriggio di oggi intorno alle 18.00.

Ad avere la peggio la conducente della Smart che, nell’impatto, ha terminato la sua corsa contro un muro di recinzione. Nulla di grave, fortunatamente, ma tanta paura per la giovane donna. Immediati i soccorsi degli operatori sanitari. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce , intervenuti sul posto, hanno poi ripristinato la viabilità su un’arteria importante del capoluogo.