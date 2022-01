Auto contro furgone sulla Lecce – Campi Salentina. Due feriti in codice rosso

Ancora una volta la strada statale 7 ter che collega Lecce a Taranto, nel tratto tra il capoluogo e Campi Salentina, è stata teatro di un grave incidente stradale che si è verificato poco prima delle 14.00.

Quando sono giunti sul posto i mezzi del 118 e quelli provenienti dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Viale Grassi si sono trovati dinanzi ad una scena complessa. Il sinistro ha visto coinvolti un’ autovettura e un furgone. All’arrivo dei Caschi Rossi il conducente del furgone era ancora incastrato nelle lamiere all’altezza della cabina di guida mentre quello dell’autovettura era stato già estratto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre l’autista del furgone per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso.